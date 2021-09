No início da tarde desta quarta-feira, 22, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente fatal no perímetro urbano da cidade de Cacoal.

De acordo com informações colhidas pela equipe do Extra de Rondônia, o acidente aconteceu num cruzamento que liga às Avenidas Castelo Branco e Das Mangueiras, no bairro Vista Alegre, envolvendo um caminhão boiadeiro e um motociclista.

As informações dão conta de que os dois veículos envolvidos seguiam no mesmo sentido quando, em dado momento, o caminhão boiadeiro fez uma conversão à direita e o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem também pela direita, colidindo com o veículo de carga.

Com o impacto, o motoqueiro foi arremessado contra o solo e uma das rodas passou sobre a cabeça da vítima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém, quando chegaram ao local, o rapaz já estava sem vida.

A Polícia Militar (PM) e agentes de trânsito da SEMTTRAN estiveram no local e sinalizaram até a chegada da PRF e também a Perícia Técnica, que após realizar os trabalhos de praxe liberou o corpo a funerária de Plantão.

O jovem foi identificado como Pablo Henrique, de 22 anos de idade. Ele era filho da vereadora Leiza Maria Soares, de São Felipe do Oeste. Assista o vídeo abaixo:

https://