A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) publicou nesta quarta-feira, 22, comunicado informando que dará continuidade à vacinação de adolescentes sem comorbidades de 12 anos ou mais.

A determinação acontece após o Governo do Estado se posicionar favoravelmente à continuidade, conforme autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), que delegou aos estados e municípios a competência de decidir sobre o tema, tendo em vista a proibição federal do Ministério da Saúde, ainda que a Anvisa, estudos técnicos e a própria fabricante recomendem a vacina para essa faixa etária.

“A vacinação estava suspensa desde a semana passada, mas agora que temos o posicionamento do Estado podemos retomar. Aqui em Vilhena já vacinamos mais de 6 mil adolescentes e continuaremos imunizando o máximo de vilhenenses possível. Parabenizo à equipe que tem feito um trabalho gigantesco, ao qual estamos nos esforçando para dar maior estrutura e amplitude”, explica o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges.

Em reunião com o Setor de Imunização, Wagner delimitou o cronograma de vacinação dos próximos dias e debateu formas de aumentar a quantidade de servidores à disposição do setor, que deve começar em breve campanha de multivacinação, para diversas outras doenças.

De acordo com o Ministério da Saúde, Vilhena tem 73,4 mil vilhenenses em idade vacinável. Assim, com os mais de 67 mil vilhenenses já imunizados com a primeira dose, a cidade já ultrapassou a marca de 91,2% da população vacinável com a primeira dose ou dose única. Por sua vez, a segunda dose já foi aplicada em 26,7 mil vilhenenses, que representam 36,3% da população vacinável.

PRIMEIRA DOSE

Até a sexta-feira, 24, a primeira dose será aplicada na Avec, das 8h às 12h. No entanto, a partir de segunda-feira, 27, a primeira dose será aplicada somente nos postos de Saúde durante seu horário de funcionamento diurno normal.

SEGUNDA DOSE

A segunda dose continuará sendo aplicada na Avec, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Nesta quarta-feira, 22, haverá horário estendido até 17h. Da mesma forma, nas próximas quartas-feiras, o atendimento continuará até 17h, com apoio das equipes de acadêmicos das faculdades da área médica do município.

TERCEIRA DOSE

Neste sábado inicia a aplicação da terceira dose para todos os idosos com 80 anos ou mais já vacinados com as duas primeiras doses, a partir das 8h enquanto durar o estoque, na Avec, por meio de drive-thru.