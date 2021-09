O governador Coronel Marcos Rocha e o Diretor-Geral do DER, Elias Rezende, através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), atenderam reivindicação do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) e substituíram ponte construída em madeira por tubos corrugado de aço armcos de 12 metros de largura e três metros de diâmetro, sobre o Rio Santa Cruz na RO-487, entre a Linha 7 e linha 8 na antiga 3º Eixo. A substituição aconteceu na semana passada.

A articulação atende a um pedido dos vereadores Elói Antônio Ronsani (PV), Reinaldo Caburé (PV) e do presidente da Câmara Municipal de Vereadores Samuel Carvalho (PTB) popular “DJ Samuka”.

Segundo o vereador Elói Ronsani, “é uma reivindicação que havíamos solicitado ao parlamentar. O deputado Luizinho está nesse processo conosco, nos auxiliando para que o projeto saísse realmente do papel e beneficie a população rural de Cerejeiras, Cabixi e Pimenteiras, que dependem tanto da referida ponte e das estradas para o escoamento de toda a produção pecuária, local e da região”, explicou Elói Ronsani.

O deputado Luizinho intermediou para a substituição da ponte e os serviços das obras de recuperação na RO-487, que liga os municípios de Pimenteiras, Cabixi e Cerejeiras, onde foi realizado um trabalho importante, devido o fluxo de veículos e caminhões com cargas que circulam diariamente pela referida estrada e passam pela ponte.

Ele reforçou de forma positiva as diversas demandas dos vereadores, sobretudo, na educação, saúde, obras e infraestrutura. “Queremos agradecer ao governador do Estado Coronel Marcos Rocha e ao Diretor Geral do DER, Elias Rezende, pela sensibilidade à nossas solicitações e por todo cuidado com as rodovias do Estado de Rondônia, especialmente, da região do Cone Sul”, enfatizou Goebel.