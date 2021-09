No final da tarde de quarta-feira, 22, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma casa localizada na Rua Rio de Janeiro, no bairro Jardim São Paulo, em Cerejeiras, devido um morador ter ateado fogo em seu quintal e impedir, em posse de um facão, que o Corpo de Bombeiros entrasse para conter as chamas que ameaçavam as casas vizinhas e produzia uma intensa fumaça.

Segundo informações levantadas pele reportagem do Extra de Rondônia, quando os policiais chegaram ao local, o morador, que possui problema mental e reside sozinho no imóvel, se acalmou e soltou o facão, mas uma das vizinhas relatou não ser a primeira vez que ele pratica tal ação, comprometendo a saúde dos moradores dos arredores, principalmente de seu filho que possui Asma.

Além de ameaçar os militares, o morador também proferiu xingamentos contra a vizinha e arremessou objetos contra a casa dela por acreditar que esta o havia denunciado.

Ao ser questionado sobre seus documentos pessoais para o registro da ocorrência, o morador afirmou não possuir e a vizinha reforçou que de fato ele reside sozinho no local e não recebe amparo de familiares.