Por volta das 23h de quarta-feira, 22, um comerciante de Pimenteiras do Oeste foi preso ao ser flagrado pela Polícia Ambiental, desembarcando ás margens direita do Rio Guaporé, na zona rural do município, com 34 kg de pescado e não possuir carteira profissional e guia de transporte.

Além de afirmar ser pescador profissional e não apresentar a documentação legal, o agente relatou que iria comercializar os peixes no município, sendo seis deles, da espécie Surubim, menores que as medidas permitidas por lei para consumo.

Diante dos fatos o pescador recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras para o registro do caso e os peixes foram doados para a APAE do referido município.