O polêmico caso dos “rejeitos de asfalto” que teriam sido jogados na propriedade do prefeito Adailton Fúria (PSD) está gerando uma série de desdobramentos no município de Cacoal.

O vereador Paulo Henrique denunciou o caso e o prefeito rebateu o parlamentar fazendo graves acusações, tais como suposto pedido de cargos na prefeitura e intermediação de um estelionatário que queria vender vacinas para o município no valor de R$ 14 milhões (leia mais AQUI e AQUI).

Agora, o parlamentar se defende, mais uma vez, e anunciou que vai mover ação judicial contra Fúria e um apresentador do TV, por afirmarem que o vereador faria parte de uma organização criminosa, sem apresentar qualquer tipo de prova.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 23, Paulo Henrique disse que Fúria tenta desviar o foco das atenções para um verdadeiro crime de improbidade administrativa. “Vou mostrar quem está faltando com a verdade. O prefeito acha que com sua fala desconexa e sem fundamento, que com acusações mentirosas irá desviar as explícitas denúncias da população? Não mesmo! Acusações não me intimidam, sensacionalismo não me impressiona, nem a mim nem ao povo. Que fique bem claro: falsas acusações não são respostas que ele nos deve”, explicou.

O vereador disse, ainda, que Fúria está tentando salvar o que lhe restou de eleitores. “Vocês acham que se eu tivesse feito algo errado, Fúria não teria vindo a público antes? Porque só agora depois da denúncia ele está falando essas coisas? Ele está acuado, com medo de perder o mandato, por isso está indo para o tudo ou nada. Mas, como quem cala consente, eu não vou ficar calado. Vou processar tanto o prefeito quanto maus jornalistas, tanto no cível, quanto no criminal”, encerrou.