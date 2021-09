A 1ª Copa de Vôlei de Praia ocorrerá neste sábado, 25, e domingo, 26, em Vilhena.

O torneio organizado pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes), em parceria com a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) e a Associação Atlética Banco do Brasil de Vilhena (AABB).

A copa oferece até R$ 3 mil em prêmios, além de troféus e medalhas às equipes melhores colocadas. O congresso técnico dos jogos foi realizado na última segunda-feira, 20, e ao todo, 23 duplas participarão do torneio, sendo 13 na categoria masculina e 10 na categoria feminina.

Vilhena estará representada com dezesseis duplas na competição, que também envolve duas duplas de Porto Velho, uma de Ariquemes, além de equipes do estado do Mato Grosso, com duas duplas da cidade de Cuiabá, uma de Cáceres e uma de Campo Novo dos Parecis.

As duplas melhores colocadas em cada modalidade representarão Vilhena no JIR, que acontecerá entre os dias 12 a 21 de novembro. A Copa ainda premiará em R$ 1 mil a dupla campeã em cada categoria, além de troféus e medalhas. O segundo colocado receberá R$ 500, além dos mesmos troféus e medalhas. Já a terceira colocada receberá medalhas. A organização ainda ressalta que as equipes inscritas receberão um conjunto de uniformes.

De acordo com Welliton Ferreira, secretário municipal de Esportes, a Copa busca desenvolver o intercâmbio esportivo e cultural.