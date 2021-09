A manhã da última quinta-feira 23, foi de poucos negócios no mercado do boi gordo nas praças paulistas, com indústrias fora das compras aguardando o retorno das exportações. O consumo interno de carne bovina patinando contribui com este cenário.

Na comparação feita dia a dia, as cotações do boi gordo e da novilha gorda permaneceram estáveis, mas a da vaca gorda caiu R$2,00/@ no estado. Assim, segundo levantamento da Scot Consultoria, em São Paulo, o boi gordo foi negociado em R$302,00/@, a vaca gorda em R$281,00/@ e a novilha gorda em R$299,00/@, preços brutos e a prazo.

No Espírito Santo, em função da demanda fraca, as indústrias têm comprado menos boiadas e algumas estão abatendo em dias alternados. Na comparação feita dia a dia, a cotação da novilha gorda caiu R$1,00/@. A do boi e vaca gordos ficou estável. A referência para o boi gordo ficou em R$297,00/@, da vaca gorda em R$290,00/@ e da novilha gorda em R$300,00/@, preços brutos e a prazo.