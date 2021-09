Na noite de sexta-feira, 25, uma cadela escapou de uma construção localizada na Avenida Beno Luiz Graebin, no Bairro Jardim Green Ville, em Vilhena, e além de atacar outro cão, provocou a colisão de uma motocicleta com um carro, que deixou o piloto em estado de convulsão.

Segundo informações apuradas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, uma moradora passeava com seu cãozinho na via, quando a cadela, que estava dentro de um quintal próximo, escapou pelo portão, que não havia sido trancado e atacou seu animal violentamente.

Desesperada, a mulher gritava por socorro, quando o motorista de um Fiat Pálio parou para ajudar e um motociclista se chocou contra a traseira do carro, sendo socorrido ao hospital convulsionando.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e fez contato com o proprietário da cadela, que compareceu ao local e relatou ter deixado o animal preso na obra, devido estar ocorrendo muitos furtos de seus materiais de construção, porém, por descuido de alguém, o portão não foi trancado naquele dia.