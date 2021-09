“O presidente Bolsonaro pode até ter falado que não se vacinou, mas não atrapalhou o Unidos pela Vacina”, disse a empresária, que preside o conselho de administração do Magazine Luiza. Lula e o PT estão a cortejando há meses para ser a vice do petista em 2022. Existe um movimento dentro do PT de lançar o nome de Luiza Trajano no lugar de Lula, porém, Luiza permaneceu em silêncio quando foi questionada da articulação petista com o seu nome. A dona da rede Magalu é amiga pessoal de Dilma Rousseff.

A proprietária da rede de lojas Magazine Luiza e lojas eletrônicas Luiza (Magalu) Sra. Luiza Trajano, após uma longa abstinência da imprensa, reapareceu nesta quinta-feira no mesmo dia que movimentos sociais ligados ao movimento dos sem-terra ocuparem simbolicamente a Bolsa de Valores de São Paulo.

A Rede Magalu surgiu há 64 anos e está avaliada em 53,3 bilhões de reais. Possui mais de 1110 lojas físicas, está presente em 23 estados e 819 municípios do país e seu modelo de negócio hoje caracteriza-se como uma plataforma digital com pontos físicos.

Sua operação de e-commerce ganhou 12 vezes o troféu Diamante no Prêmio Excelência em Qualidade Comércio Eletrônico – B2C. Esta entre as 25 maiores empresas varejistas do Mundo neste tipo de comércio (eletrodomésticos e eletrônicos).

Líder do Movimento Unidos pela Vacina, Luíza Trajano disse a jornalistas presentes à coletiva na sede do Conselho da Magalu, “que o povo está sofrendo sem comida na mesa e com o desemprego”.

“O que a gente está pregando muito é união. Não dá para ficar acusando um lado ou outro e continuar nisso enquanto tanta gente está precisando. Realmente está faltando comida na mesa de novo e está faltando a dignidade, que é o emprego”, finalizou Luíza Trajano.

Em nenhum momento da coletiva, Luiza Trajano se referiu ao Governo do Presidente Jair Bolsonaro, mesmo sendo provocada por jornalistas do Grupo Folha/UOL a dar tais declarações. Ela analisava pacientemente os questionamentos e quando percebia que a forçava citar o nome do Presidente ela recuava.

Sabe-se que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vê na empresária uma boa composição como vice-presidente na sua chapa para as eleições de 2022. Lula, aliás, foi quem escreveu o texto de apresentação de Luiza Trajano no ranking da revista Time.

Luiza apenas se referiu ao Presidente Bolsonaro quando o tema foi a vacina: “O presidente pode até ter falado que não se vacinou, mas não atrapalhou o Unidos pela Vacina. Não dá para dizer um “a” dele quanto a isso. É uma posição pessoal dele e a gente respeita como qualquer outra opinião, porque tem muita religião que não aceita [a vacina] e a gente respeita”, disse. “O que a gente está pregando muito é união. Não dá para ficar acusando um lado ou outro quando tem muita gente precisando de comida na mesa, quando está faltando emprego”.