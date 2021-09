Na madrugada de sábado, 25, um homem foi preso após invadir um apartamento localizado no Centro de Vilhena e ameaçar os moradores com uma arma de fogo, devido estes terem reclamado do som alto que ele ouvia no local.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, um casal estava incomodado com o barulho do som do apartamento vizinho e fez um vídeo, o encaminhando para o dono do prédio.

De imediato, o proprietário encaminhou o vídeo para o morador e solicitou que ele colocasse fim na confraternização que fazia, pois devido ao horário, esta incomodando os vizinhos.

Por sua vez, o morador mostrou o mesmo vídeo ao dono do carro que tocava músicas com volume muito alto e que era seu convidado, afirmando que a vizinha havia se queixado com o proprietário do imóvel sobre o som.

Alterado, o convidado invadiu o apartamento do casal que o denunciou em posse de uma arma de fogo e além de ameaçar os moradores, flagrou a mulher nua, pois ela estava a vontade em casa e não esperava tal atitude.

Após ameaçar os moradores se exibindo com um revólver em punho, o suspeito fugiu do local em sua caminhonete S-10, mas foi localizado pela Polícia Militar.

No carro do autor da ameaça os militares encontraram além do revólver calibre 38, um bolsa com mais 30 munições do mesmo calibre.

Em visível estado de embriaguez, o motorista recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso. A arma que ele portava possui registro, por tanto foi indiciado apenas pelo crime de ameaça.