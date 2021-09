@@@ CALCANHAR DE AQUILES

A vereadora Clérida Alves (Avante) parabenizou o prefeito Eduardo Japonês (PV) pela troca de comando na Secretaria Municipal de Saúde. Ela vinha sendo a maior algoz de Siclinda Raasch, que acabou deixando a função sendo substituída por Wagner Borges. Resta saber por quanto tempo as coisas ficarão em paz na Saúde, posto estar sendo o “calcanhar de Aquiles” do Japa ao longo de sua gestão à frente do Município.

@@@ CALCANHAR DE AQUILES II

Desde que administra o município, já trocou de titular cinco vezes. “Dinheiro tem, o que falta é gestão”, dizia durante a campanha. Em que pese a complexidade do setor, o prefeito não anda acertando a mão em suas escolhas para seu gerenciamento. Há quem diga por aí que Japonês errou de novo. O tempo vai responder.

@@@ NOTEBOOKS DE OURO

Na sessão da Câmara desta semana, os vereadores autorizaram, por unanimidade, o investimento superior a R$ 3 milhões para a compra de mais de 500 notebooks para equipar os professores da rede municipal. Até aí, tudo bem, é louvável a iniciativa. Só que sempre tem um porém. No processo encaminhado à Câmara Municipal não consta o valor individual de cada aparelho, e tem gente aí da cidade que atua no mercado do setor que anda achando meio caro os equipamentos, a não ser que tenham componentes foleados à ouro ou cravejados de diamantes. É importante explicar.

@@@ CUMPRINDO A LEI, NEM TANTO I

Outro assunto que diz respeito aos vereadores nesta semana diz respeito ao conserto da Triton da Câmara de Vilhena envolvido em acidente no início do mês, que custará perto de R$ 7 mil. O caso revive o velho conceito de que depois da casa arrombada é que se coloca o cadeado na porta. O desastre aconteceu com um vereador ao volante da viatura, algo que não poderia ter ocorrido, pois se exige que motorista habilitado e legitimamente contratado para exercer a função conduza veículos oficiais.

@@@ CUMPRINDO A LEI, NEM TANTO II

A Câmara de Vereadores hoje está cumprindo a determinação, mas para que isso ocorresse precisou acontecer um desastre – felizmente sem vítimas, mas que criou uma situação judicial de certa complexidade e que, a rigor, poderia implicar em sanções ao vereador que estava dirigindo. Afinal, um servidor público exercendo algum tipo de função que não lhe é pertinente pode ser, numa interpretação mais ao pé da letra, caracterizado como improbidade administrativa, passível então da perda da função. No caso, do mandato.

@@@ A FRASE, DE NOVO!

“Dinheiro tem, falta gestão”. Se o Japonês soubesse que seria cobrado tantas vezes justamente com seu mote de campanha eleitoral, jamais o teria usado. De novo, a frase do prefeito em campanha foi utilizada pelo vereador Dhonatam Pagani (PSDB) para criticar situação de suposto mau atendimento na UPA do Município. Aliás, casos controversos relacionados àquela unidade de saúde, que o prefeito considera uma espécie de “menina dos olhos” da administração, foram elencados pelo vereador num pedido de providências ao novo secretário de saúde pelo próprio Pagani.

@@@ NOVELA MEXICANA

E a única obra que o ex-prefeito-tampão Adilson de Oliveira (hoje secretário municipal) tentou implementar na cidade em sua gestão de poucos meses, entre a destituição de Rosani Donadon e a posse de Eduardo Japonês, as famosas faixas elevadas, continuam dando dor de cabeça. Recursos oriundos do Detran, o empreendimento teve vários problemas, desde total descumprimento de prazos e outras normas, até mesmo a falta de atenção a especificações técnicas. Como se diz no popular, foi algo “feito nas coxas”.

@@@ NOVELA MEXICANA II

Como não deram conta de fazer o projeto, nesta semana a Câmara de Vilhena autorizou a devolução de recursos ao Estado, enquanto existem faixas que estão apresentando problemas, como a que foi instalada na frente do cemitério, que foi remendada dia desses pela prefeitura.

@@@ POLÊMICA EM CACOAL

Mudando para Cacoal: a coisa por lá anda feia entre o vereador Paulo Henrique (PTB) e o prefeito Adailton Fúria (PSD). Há troca de acusações entre os dois, que já virou caso de polícia, envolve desde mau uso da máquina pública até suposto tráfico de influência, com novidades todos os dias.

@@@ MINHOS DE ARARAS EM COLORADO

Já em Colorado do Oeste, a polêmica em torno da confecção de ninhos para araras produzidos pela prefeitura, assunto que já foi tema de reportagem do Extra de Rondônia continua rendendo. Tem gente inconformada com o valor investido na ação. Por isso, a reportagem do site estará nos próximos dias no Município a fim de conferir in loco a situação, ouvindo as partes envolvidas na celeuma, assim como a opinião da população acerca do assunto.

@@@ JOGO DE XADREZ

A fusão do DEM e do PSL em âmbito nacional realmente dará um reset no jogo de xadrez político do Estado de Rondônia, conforme o Extra divulgou esta semana. Como aqui no estado cada uma das legendas dispõe de um presidente regional pré-candidato ao governo, será necessário haver uma composição para acertar a campanha à sucessão. Só para refrescar a memória, o PSL tem como novo presidente regional o governador Marcos Rocha, enquanto o DEM dispõe do senador Marcos Rogério no comando. Ambos tem pretensões de estar à frente do governo de Rondônia a partir de janeiro de 2.023.

@@@ JOGO DE XADREZ II

E, outra coisa que os dois tem em comum é a expectativa de contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral do ano que vêm. Ou seja, há um grande abacaxi político a ser descascado. E com o sepultamento das coligações partidárias, as agremiações políticas começam a se recompor em torno da formação das nominatas para as eleições proporcionais. Tem partido por aí que vai ter muitos problemas para conseguir montar um time competitivo na disputa pelas vagas da ALE e Câmara Federal.

@@@ VICE NA AGRICULTURA

Pela primeira vez na história, um vice-prefeito de Colorado do Oeste assume cargo expressivo na administração municipal. Coube a tarefa a João da Fórmula Um (PDT) o desafio de gerenciar a Secretaria Municipal de Agricultura coloradense, cargo importante dada a vocação econômica do Município.

@@@ LULA EM RONDÔNIA

A matéria do Extra de Rondônia acerca da possibilidade do ex-presidente Lula vir a Rondônia causou tremenda repercussão e gerou muitos comentários, vários deles insultuosos, como era de se esperar. Sinal que o personagem ainda exerce grande influência na política local, assim como de sua tremenda rejeição aqui no Estado.

@@@ RECOMPENSA POR AUTOR DE FAKE

Para fechar: o presidente da Câmara de Cacoal, João Pichek (Republicanos) está oferecendo R$ 1 MIL de recompensa para quem identificar o usuário do número de WhatsApp (69) 9 8403 0425 que segundo ele foi criado apenas para denegrir sua imagem perante a população. Esse caso deve dar ainda muito pano para manga.