O deputado Cirone Deiró entregou na noite da última quinta-feira, 23, ao pastor Roberto Alves Varjão, a “Medalha do Mérito Legislativo”, horaria concedida pela Assembleia Legislativa, em reconhecimento ao seu legado construído em Cacoal, durante o período em que esteve na presidência da igreja Assembleia de Deus.

A homenagem e reconhecimento da Assembleia Legislativa ao trabalho do pastor Roberto Varjão ocorreu durante culto festivo de despedida, realizado, no templo sede da igreja Assembleia de Deus e contou com a participação de milhares de membros que também puderam acompanhar o evento de forma on line. Depois de mais de 20 anos, em Cacoal, o pastor Roberto Varjão assumiu a presidência da igreja Assembleia de Deus, no município de Jaru.

Segundo o deputado Cirone Deiró, quem teve a oportunidade de conhecer a história de vida do pastor Roberto Varjão vai identificar o chamado ministerial de Deus para a sua vida e da sua esposa, irmã Adileusa, ainda quando eram jovens.

“A sua sensibilidade e cuidado com as vidas que buscam aconselhamento vem desse chamado. É o homem que se dispôs a estar onde Deus mandou. E agora, ele, vai semear esse amor e essa paciência ali na igreja de Jaru, onde muitas vidas serão abençoadas com o seu trabalho e dedicação a obra de Deus”, justificou.

Cirone que conviveu com o pastor Roberto Varjão e aprendeu a admira-lo pela sua capacidade de ouvir os corações angustiados e sempre encerrar a conversa com uma oração e uma palavra de esperança e fé.

“Essa homenagem ao pastor Varjão é uma forma de demonstrar nossa gratidão à Deus pela sua vida e pelos relevantes trabalhos que ele realizou em prol do bem-estar dos cacoalenses e pelo que Deus tem feito por meio da sua vida”, concluiu.

CHAMADO DE DEUS MARCOU TRAJETÓRIA DE VIDA DO PASTOR

Nascido em Mineiros, Goiás, em 07 de junho de 1968, Roberto Alves Varjão é o primogênito dos três filhos do casal Lourival Alves Varjão e Maria Mota Varjão. Sua família se converteu ao senhor, quando ele tinha apenas 07 anos.

Mesmo sendo muito jovem, essa experiência impactou toda a sua trajetória de vida. Filho dedicado e comprometido em ajudar a família, começou a trabalhar ainda jovem, foi engraxate, vendedor de salgados, bolos e picolé na porta da escola. Além de servente de pedreiro, trabalhou em mercado até os 12 anos.

Desde muito cedo envolveu-se com as atividades da Igreja. Ainda na adolescência, aos 14 anos tornou-se secretário em sua congregação, quando passou a cooperar cada vez mais na obra de Deus.

Foi sendo gradativamente chamado a ocupar outras funções, tais como: superintendente do coral, líder de adolescentes, superintendente da banda de música, líder dos jovens em sua congregação, líder de evangelismo da União de Mocidade da Assembleia de Deus em Cuiabá e Região (Umadecre), como também líder dos jovens do setor 7 da Umadecre que na época contava com mais de 2 mil jovens. Em 1993, foi separado ao diaconato e em 1997 ao presbitério.

Em 1986, aos 18 anos, Deus casou-se com a jovem Adileusa. Em 2001, foi aprovado no vestibular para cursar administração pela Unir de Cacoal. Nesse mesmo ano, foi líder dos jovens do templo sede, juntamente com a sua esposa, e foi indicado ao ministério de Evangelista pelo Pastor Nelson Luchtemberg.

Mesmo comprometido com as responsabilidades da igreja, onde atuou como professor da escola bíblica e exerceu outras atividades construiu uma carreira profissional sólida na iniciativa privada.

De mensageiro de papelaria, a funcionário do Banco de Crédito Nacional e Banco Noroeste, trabalhou na empresa Coca Cola e por último, na Empresa Canopus, em Cacoal, de onde se desligou em 2010, para se dedicar integralmente a obra de Deus. Foi eleito vice-presidente do campo em Cacoal. A partir do ano de 2010, dedicou-se em tempo integral a obra de Deus.

E em 16 de abril de 2016, foi eleito presidente do Campo em Cacoal, trazendo consigo um sentimento de temor e responsabilidade pela grandiosidade da obra e também de gratidão a Deus por cumprir no tempo dele o que lhe havia prometido. Ao lado de seu maior tesouro a esposa Adileusa, as filhas Keila e Jaqueline, dos genros Rafael e Marden, dos netos, Luiz Felipe, Samuel, Alice e Rodrigo, com os membros das 62 congregações do campo eclesiástico de Cacoal.

Para o deputado Cirone a liderança pacificadora e exemplo de vida, fundamentados nos ensinamentos de Cristo, são legados do pastor Roberto Alves Varjão aos membros da Igreja Assembleia de Deus de Cacoal e todas as suas congregações, especialmente os jovens que sempre receberam atenção especial e apoio em sua caminhada espiritual.

“Os bons frutos do trabalho ministerial e da liderança do pastor Roberto Alves Varjão ultrapassaram os limites congregacionais. Com seu jeito simples e amoroso, ele conquistou o respeito e reconhecimento dos cacoalenses. Somos gratos pela sua dedicação, sempre com uma palavra de apoio e esperança para todos que lhe procuravam”, concluiu.