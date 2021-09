Na manhã desta segunda-feira, 27, um motorista de um veículo Fiat Uno provocou um acidente de trânsito no Centro de Vilhena, mas ao invés de arcar com os custos, brigou com a condutora do outro veículo envolvido, afirmando que se ela quisesse poderia acionar ele judicialmente e fugiu do local antes da chegada da polícia.

Como o veículo do agente foi fotografado por testemunhas, as imagens foram repassadas para a Polícia Militar, que através de informações de populares localizaram onde o motorista mora, no Setor 17.

Segundo o filho da vítima, o responsável pelos danos não estava em casa, mas os dados dele foram colhidos pela Policia Militar através de familiares e caso ele não arque com os custos entrarão na justiça.