As plantas escolhidas para decorar o residencial Praças de Vilhena do projeto idealizado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário começaram a florescer e encantar as pessoas que ali passam. Além do cheiro agradável o ambiente agora está ainda mais colorido.

O ipê é uma planta que apresenta flores de diversas cores e tonalidades, florescendo uma vez ao ano. Suas flores resistem por até cinco dias antes de começar a cair e transformar o local em um majestoso “tapete” colorido.