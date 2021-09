A queda de braço entre o prefeito Adailton Fúria (PSD) e o vereador Paulo Henrique dos Santos (PTB) continua rendendo polêmica em Cacoal.

Na manhã desta terça-feira, 28, a “novela” teve mais um capítulo, com o caso indo parar na Delegacia de Polícia Civil.

O caso aconteceu por volta das 10h, na linha 06, na área rural do município. O vereador foi até o local para fiscalizar a execução, supostamente irregular, de serviços e máquinas da secretaria municipal de agricultura. Mas, quando chegou lá, aconteceu uma discussão. Paulo Henrique garante que as pessoas já o estavam esperando.

“Uma pessoa me ligou quatro vezes, de forma insistente, afirmando que no local estariam máquinas e homens trabalhando de forma irregular e até tinha familiares de pessoas que trabalham no Executivo. Mas, quando cheguei, as pessoas já estavam me esperando. Tenho certeza que armaram pra mim”, disse o parlamentar em entrevista concedida ao Extra de Rondônia.

Paulo Henrique explicou que o proprietário do sitio estava com medo devido a crimes que ocorrem na região e solicitou que se retirasse do local. Nesse momento, o vereador requereu a presença dos secretários municipais Alcides e Izailton, que acompanharam a fiscalização.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) obtido pelo site, Paulo Henrique foi quem solicitou a presença de efetivos da Polícia Militar no local e todos foram parar na Delegacia de Polícia Civil. “Solicitei a polícia para esclarecer todos os fatos e dirimir dúvidas sobre a ocorrência. Agradeço ao Extra de Rondônia pela oportunidade de me manifestar e levar à luz o que realmente aconteceu, conforme preza o jornalismo sério e correto. Fiz meu papel de vereador, no exercício fiscalizatório com fundamento na Constituição Federal e reafirmo meu compromisso com o homem do campo”, encerrou.