Um vendedor de perfumes está deixando a população de Colorado do Oeste em alerta e movendo a polícia, após aplicar golpes na cidade ao passar os cartões dos clientes em valores abusivos, sendo uma das vítimas, um dos vereadores do município, que perdeu o valor de R$ 4 mil.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao vender perfumes de uma marca renomada, o estelionatário, que dirige um veículo Celta de cor vermelha, passa o cartão do cliente com o valor informado e depois diz que a operação não deu certo.

Na segunda tentativa, ele coloca um valor abusivo e distrai a vítima para que ela não confira o valor, uma vez que já viu que na primeira tentativa este estava certo.

Na hora de imprimir o comprovante da vítima, o estelionatário solicita a impressão do comprovante anterior e se apressa para ir embora, antes que o cliente recebe informações de seu banco via celular sobre a transação não autorizada.

No caso do vereador que foi vítima do golpista na manhã desta terça-feira, 28, a segunda passagem de cartão rendeu uma prejuízo de R$ 4 mil e a Polícia Militar segue em busca do paradeiro do agente, que pode ter se dirigido para cidades vizinhas.