O família de Claudionor Francisco Cordeiro, de 52 anos, que saiu de casa há mais de 20 dias e desde então não entrou mais em contato, está em busca de informações sobre o paradeiro dele.

Segundo registro de ocorrência realizado pela filha de Claudionor, o pai enfrenta problemas de depressão e desemprego e nos últimos dias antes de desaparecer, relatou que estava conhecendo uma pessoa que mora na zona rural do município, porém, a família não tem conhecimento de quem possa ser essa mulher.

Preocupados com a segurança do pai, a filha procurou a Delegacia da Polícia Civil para registrar o caso, assim como, a reportagem do Extra de Rondônia para divulgar a imagem de Claudionor a fim de localiza-lo ou simplesmente receber informações sobre seu paradeiro.

O homem saiu de casa dirigindo um veículo Cobalt de cor prata, com placa OOW-9D15.

Se alguém tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro de Claudionor pode entrar em contato diretamente com a Polícia Militar pelo 190 ou com a família através do número 69 9298-3812.