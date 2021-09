Por volta das 12h desta quarta-feira, 29, uma guarnição da Polícia Militar logrou êxito na prisão de um jovem portando 10 invólucros de maconha dentro do banheiro de um e restaurante, localizado no pátio de um posto de combustíveis, às margens da BR-364, em Vilhena.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao entrarem no banheiro para fazerem suas necessidades fisiológicas, dois militares se depararam com um jovem, que se assustou com a presença deles.

Desconfiados da atitude do rapaz, os policiais realizaram uma abordagem a ele e em revista pessoal, localizaram a droga acima citada em um de seus bolsos.

Questionado sobre a procedência do entorpecente, o suspeito confessou ser usuário, mas afirmou também que nos últimos dias havia adquirido uma quantia maior a de seu consumo para comercializar, estando no local para realizar uma entrega a um caminhoneiro, que encomendou a droga via telefone.

Diante dos fatos, os militares se dirigiram até a casa do jovem, onde localizaram em seu quarto mais 8 invólucros similares ao que ele portava, sendo apresentado em seguida na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.