O servidor público E.D.S., de 45 anos, procurou a redação do Extra de Rondônia para denunciar que a Prefeitura de Vilhena e a Associação dos Servidores Municipais de Vilhena (Asmuv), através da folha de pagamento, está consignando o salário dos servidores em até 60%, o que contradiz a lei federal 8.213 que permite empréstimos e descontos em até 35% na folha.

Com a nova lei 14.131 aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, agora é permitido o desconto de até 40%, sendo 5% destinados para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Ainda segundo o denunciante, essa abertura faz com que o servidor se endivide por um longo tempo, muitas vezes enfrentando dificuldades para pagar.

E.D.S., aproveitou o espaço para relatar ainda que a Asmuv tem realizado as trocas de vales cheques para os associados com o dinheiro da organização e com cobrança de juros.

O OUTRO LADO

Questionado sobre o caso, o presidente da Asmuv, Ranoufo de Camargo, informou que o consignado de 30% da associação vem de muitos anos atrás e foi aprovado na Câmara dos Vereadores o desconto em folha.

Devido o desconto de até 60%, os representantes da associação se reuniram com a prefeitura e firmaram um acordo para descontar os 30% mais o consignado até o mês de dezembro, a partir de janeiro de 2022 passa a ser 20% dessa taxa e no próximo ano fica o valor fixo de 10%.

“Futuramente o desconto será apenas dos 35% e os associados terão que escolher em ficar apenas com o da associação ou dos consignados. Cada vez vai caindo até chegar nesses descontos fixos. E vai ser bom para todos, pois o associado não vai se endividar tanto. Nós buscamos sempre trazer benefícios a todos, esse é nosso maior objetivo”, destacou.

Já sobre o desconto dos vales cheques, o presidente destaca que a ação é regulamentada e consta junto ao artigo 46 do estatuto da associação que inclusive é registrado em cartório. Confira.