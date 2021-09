O Sicoob Credisul, cooperativa de crédito com sede em Vilhena, doou R$ 229 mil para a associação “Mãezinha do Céu”, em Sorriso, no Mato Grosso. A cerimônia de entrega do valor foi realizada na quinta-feira, 16 de setembro, na instituição.

A doação faz parte dos recursos do 7º Princípio do Cooperativismo – O Interesse pela Comunidade e foi realizada em acordo conjunto com o delegado Adilson Zuanazzi, representante dos cooperados no município. O valor irá contribuir para a reforma e ampliação das estruturas da associação.

A associação “Mãezinha do Céu” apoia através de ações sociais crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social no município de Sorriso. A instituição vive exclusivamente de doações e de valores arrecadados com a venda de bazares realizados por eles.

Nádia Wendel, presidente da “Mãezinha do Céu”, falou sobre o trabalho sério que a associação realiza e que resulta em doações como a do Sicoob Credisul. De acordo com ela, a doação será utilizada para transformar o Mãezinha em um espaço melhor, com mais conforto e mais profissionais.

“Toda a diretoria é empenhada, trabalhamos, pedimos a Deus e ele retribui. Essa doação não estava em nossos planos, temos muita necessidade de melhorar a nossa estrutura, então quando vem alguém que acredita no nosso trabalho nos dá esperança de que fazemos a diferença na vida dessas crianças e adolescentes”, disse.

Cláudio Roberto, diretor regional do Sicoob Credisul em Mato Grosso, explicou como o Interesse pela Comunidade está no DNA da cooperativa. “A gente sabe da importância dessa entidade e do trabalho que ela realiza aqui em Sorriso. Como cooperativa temos esse foco de apoiar bons projetos. Essa contribuição significativa vai ajudar a melhorar as estruturas internas da associação e certamente melhorar a vida das pessoas. Assim, deixamos o legado do cooperativismo”, explicou.

Wederson Wantinossi, gerente da agência em Sorriso, ressaltou que além de ajudar no desenvolvimento social nos municípios onde está presente, o Sicoob Credisul não cobra tarifa de conta e trabalha com taxas mais baixas.

“Diferente das instituições financeiras tradicionais, somos uma instituição de valores que tem como princípio ajudar a comunidade onde está presente, por meio de doações e devolvendo as sobras no fim do ano. Sabemos do potencial que Sorriso tem, com mais cooperados podemos ajudar muitas Mãezinhas pela cidade”, declarou.