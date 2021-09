O deputado Ezequiel Neiva acompanhou in loco a instalação de mais um bueiro armco (tubo em aço galvanizado) destinado ao município de Corumbiara.

O parlamentar foi até a Linha 05, no Assentamento Alzira, em Corumbiara, acompanhar os trabalhos de implantação do tubo metálico, garantindo a melhoria da infraestrutura da estrada para o assentamento.

Ezequiel Neiva acompanhou os trabalhos junto com o vice-prefeito Marcelo; com os vereadores Solon, João Valadão, Narcelo e produtores que estão sendo beneficiados. O deputado destacou a parceria com a prefeitura de Corumbiara, responsável pela colocação do bueiro armco. “O prefeito Leandro da Saúde tem sido parceiro de primeira hora. Sempre tem destinado as máquinas para realizar as instalações dos tubos”, acrescentou Neiva.

O parlamentar afirmou que a implantação do tubo armco solucionou um grande problema na Linha 05, facilitando o locomoção do homem do campo que precisa escoar a produção para sobreviver na região. “A antiga fazenda Santa Elina foi transformada em seis assentamentos: O Renato Natan; o Zé Bentão, o Albert Carvalho, o Alzira e os Maranatã I e II. São aproximadamente 800 famílias que ocupam essas áreas”, pontuou.