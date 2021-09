Após sofrer um acidente grave, que dentre várias sequelas lhe tirou a possibilita de urinar devido à laceração de parte da uretra, próximo à bexiga, o ex-caminhoneiro Genivaldo Ribeiro de Sena, de 49 anos, pede ajuda para poder custear uma cirurgia que pode por fim a seu sofrimento que já dura 13 anos.

Devido ter ficado prensado entre um muro e as ferragens do veículo que conduzia no acidente que sofreu, Genivaldo teve grande parte do intestino esmagado e através de várias cirurgias que não tiveram sucesso, perdeu a ligação da uretra com a bexiga, vivendo desde então com uma bolsa de urostomia.

Porém, esta não é a situação mais incômoda que vem sofrendo e que de fato lhe impossibilita trabalhar. Seu drama maior é que no local da acoplagem da bolsa para esvaziar a bexiga, iniciou-se uma hérnia, onde seu intestino fica totalmente exposto, causando sangramento, dor e um grande risco de infecção.

Como a cirurgia para correção da hérnia não é realizada no Estado de Rondônia, Genilvaldo foi encaminhado pelo SUS para a cidade de Curitiba (PR), mas os custos para se manter lá ficam por conta do paciente, valor este que ele não dispõe, apesar de ser aposentado, pois já fez empréstimos para custear uma das cirurgias das muitas às quais já foi submetido, não possuindo mais margem de crédito e sobrevivendo apenas com R$ 400,00 que lhe sobra.

Quem puder e tiver interesse em ajudar Genilvaldo, que desenvolveu a arte da pintura a fim de garantir uma renda extra, pode realizar a doação de qualquer valor através do PIX (email) r.azambuja2013@hotmail.com ou comprar uma de suas telas na Avenida 15 de novembro 2579, Centro.

Para maiores informações sobre a situação de Genivaldo, é só entrar em contato com ele pelo telefone (69) 99328-2390.

Apesar de fortes, a divulgação das imagens abaixo foram permitidas por Genivaldo para mostrar a situação em que vive. “Só quero ajuda para viver com um pouco mais de dignidade”, relatou o ex-caminhoneiro.