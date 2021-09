A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil para ser utilizada na recuperação de estradas vicinais do município de Alto Paraíso, o recurso já foi pago e está na conta da prefeitura municipal.

A parlamentar ressaltou que destinou o recurso, que será de grande valia para o município, a pedido do seu assessor Mizael Lago, que foi candidato a vereador no último pleito em Alto Paraíso e conhece bem as necessidades do município.

Rosangela Donadon agradeceu ao prefeito João Pavan pela parceria e por ter aceitado o recurso, preparando toda a documentação para receber os R$100 mil que serão investidos para melhorar as estradas vicinais beneficiando assim a população.

Com o recurso será feito a recuperação da Linha C 90, Travessão B10, B5, e na Linha C85, Rio Candeias, no total serão recuperados cerca de 10 quilômetros de estradas vicinais no município.

Rosangela Donadon ressaltou que investir na recuperação das estradas vicinais é fundamental, pois através delas é que a produção agrícola e pecuária são escoadas. Além disso, com a recuperação, os moradores da região poderão os trafegar com segurança para seus trabalhos e estudos.

“Meu compromisso é trabalhar em prol da população de Rondônia, por isso destinei R$100 mil para recuperação de estradas vicinais do município de Alto Paraíso. Agradeço a parceria com o prefeito João Pavan, quem ganha com isso é a população”, destacou a deputada que reafirmou seu compromisso com Alto Paraíso, e ressaltou que está à disposição para auxiliar no que for necessário.