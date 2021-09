Na quarta-feira, 29, um homem foi espancado a pauladas, após ter ido até casa de dois desafetos, localizada na Kapa 152, zona rural de Vilhena, para pedir desculpas por um desentendimento que tiveram anteriormente.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima teve um desentendimento com os autores da agressão dias antes e na data do crime foi até a casa deles para pedir desculpa, mas acabou cobrando o valor de R$ 50,00 que havia emprestado, o que ascendeu ainda mais a ira dos agentes, que com um pedaço de madeira passaram a lhe espancar, causando várias lesões em sua cabeça e no corpo.

Após a vítima ser socorrida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar foi até a casa dos autores do crime e encontraram o portão caído, marcas de luta e sangue no chão e recolheram a madeira utilizada na sessão de espancamento. Ninguém foi preso.