Acontece no próximo dia 10 de outubro em Vilhena a 3ª etapa do “Campeonato Estadual de MTB XCO”, competição realizada pela Prefeitura de Vilhena em parceria com a Polaco Cycling Team e a Federação de Ciclismo de Rondônia (Fecro). As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do link: www.bit.ly/2etapamtbxco.

A etapa a ser realizada em Vilhena, contará com sete categorias, sendo elas: Iniciante, Elite masculino e feminino, Master A masculino, Master B masculino, Master Feminino e Open, para os atletas não federados. A competição começará às 07h, na Pista de XCO no Automóvel Clube de Vilhena, localizado no bairro Alto dos Parecis.

Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes, revela detalhes da competição. “Mais um grande torneio que trazemos para a nossa cidade. Uma etapa que valerá a pontuação de peso dois no campeonato estadual da categoria, vai ser um evento que vamos dar o total suporte, desde a organização quanto na logística da competição, arbitragem, além de troféus e medalhas para os vencedores”, aponta o secretário.

Além de realizar o cadastro, o atleta deve efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 80,00 independente da categoria, via PIX para o CPF 019.233.212-00 em nome de Jessica Silva Gomes e enviar o comprovante para um dos organizadores do evento, Alessandro Gomes, o popular “Polaco”, através do WhatsApp (69) 98157-9679.

A somatória das inscrições será revertida para a premiação. Para mais informações, basta entrar em contato através do telefone ou WhatsApp, pelo número (69) 98157-9679 ou enviando um e-mail para wellington.souzavilela@gmail.com.