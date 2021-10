Neste sábado, 2, todos os postos de saúde e a escola municipal Luiz Rover oferecerão vacinação contra sarampo, meningites, tétano, hepatite B, pneumonia, varicela, poliomielite, febre amarela e gripe. Pessoas de todas as idades poderão atualizar sua caderneta de vacinação das 8h às 17h.

Para crianças de 11 e 12 anos serão administradas também vacinas ACWY, que previnem as meningites e as doenças meningocócicas causadas pela bactéria meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y.

O secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, destaca a relevância da ação. “Infelizmente, durante a pandemia, observamos nacionalmente uma queda na cobertura vacinal de diversas doenças, devido às restrições de circulação e aglomeração. Assim, agora reforçamos que todos devem ser proteger contra essas doenças igualmente graves e perigosas, tanto quanto a covid-19”, garante o secretário.

A coordenadora do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Sueli Aparecida, explica que todas as vacinas são seguras, importantes e salvam vidas. “Quem lembra da poliomielite? É uma doença que acabou com a vacina. Isso é bem claro para todos. Por isso, se há uma vacina para alguma doença, é a oportunidade que temos de erradicá-la. A melhor estratégia de saúde é não ficar doente e isso, com a vacina, é muito fácil”, assegura Sueli.

Mais informações podem ser conseguidas pelo WhatsApp institucional da Saúde (069) 3322-2945.