Na noite de quinta-feira, 30, uma moradora do bairro Embratel, de Vilhena, chamou a polícia para o próprio filho, devido ele ter chegado em casa em posse de um motor de motocicleta e de uma bicicleta de procedência duvidosa.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mulher acionou uma Rádio Patrulha da Polícia Militar afirmando que estava ocorrendo uma quebra de medida protetiva, devido o filho ter ido até a casa dela, mesmo estando impedido judicialmente.

Porém, quando chegaram ao local, apesar da medida protetiva de fato existir, a denunciante afirmou que não queria representar o filho pela quebra da ordem, pois está de mudança para outra casa, a fim de que ele possa ficar no local e não terem mais contato, no entanto, relatou que o jovem havia chegado ao imóvel em posse de um motor de motocicleta e de uma bicicleta CXR aro 29, que ele suspeitava ser oriundo de crimes, solicitando que fosse realizada uma averiguação.

Em contato com o filho da denunciante, os militares foram informados de que o objeto estava escondido debaixo da cama dele e através do número de registro da peça, foi constatado que pertencia a uma motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, modelo 2008/2008, de cor vermelha e com placa NDT-5772 de Ji-Paraná, que possui restrição de roubo.

Diante dos fatos o jovem foi questionado sobre onde havia adquirido o motor e a bicicleta, que também possuía registro de roubo e ele confessando saber da procedência dos objetos, conduziu os militares até uma oficina de motos e bicicletas localizada no bairro Assossete, que não possui registro para funcionamento.

Em contato com o proprietário que mora aos fundos da loja, este relatou aos policiais que de fato havia vendido o motor ao jovem e que desconfiava que pudesse mesmo ser produto de crime devido o valor abaixo do mercado que pagou, mas não quis relatar a identidade do fornecedor.

Em buscas dentro da empresa do receptador, a guarnição encontrou em um cômodo, uma motocicleta Honda CG 150 FAN ESDI, modelo 2014/2015, nas cores vermelha e branca e com placa NCG-9691, de Vilhena/RO, que segundo o sistema do Detran, havia sido adulterada através de pintura total, devido a cor original ser amarela.

Apesar de negar que a bicicleta também havia sido vendida por ele ao jovem, o empresário recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e adulteração de identificação de veículo automotor, sendo apresentando juntamente com o cliente, que também foi autuado pelo crime de receptação, na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.