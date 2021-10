Uma colisão entre duas motocicletas, que aconteceu no início da manhã deste sábado, 02, na Avenida Rondônia, na altura do entroncamento da Rua 1709, no bairro Jardim Primavera, deixou duas pessoas com escoriações leves.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma motocicleta Honda Bros 160 seguia pela Avenida Rondônia, sentido BR-174, quando colidiu com uma motocicleta Honda CG Titan 150, que também seguia pela mesma via, porém, no sentido oposto.

Na queda os motociclistas sofreram escoriações leves, não sendo necessária a presença do Corpo de Bombeiros.

Também não foi possível a realização de perícia, devido uma das vítimas ter retirado seu veículo da via.