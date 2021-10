Por volta das 22h de sábado, 02, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar realizou a prisão de um servidor da educação de Vilhena, após ele ser flagrado comercializando drogas.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Brasil, quando avistou o condutor de uma motocicleta Honda Titan passar em alta velocidade e fazendo multo barulho devido o veículo não possuir escapamento, além de retrovisores.

Diante da visível infração, os militares abordaram o piloto na esquina da referida avenida com a Rua Argeu Bernardes e encontraram em sua posse, 5 porções de cocaína, pesando aproximadamente 5 gramas.

Questionado sobre a procedência da droga, o jovem afirmou que eram da propriedade de um amigo que comercializa entorpecentes e que estava apenas fazendo o favor de entregar ao cliente.

Já na casa do referido amigo, que é lotado na no setor educacional, este confessou o crime e afirmou que iria pagar o entregador com uma porção de entorpecente.

Ainda no imóvel, foram encontradas dente do guarda roupas, mais 2 porções de cocaína de embalagem idêntica às apreendidas com o motociclista, 01 balança de precisão, e 01 rolo de papel filme.

Não foi localizado dinheiro oriundo do delito, devido o traficante confessar receber o pagamento das drogas vendidas via Pix.