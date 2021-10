Depois da praia de Pimenteiras do Oeste, foi a vez de um balneário de Vilhena ser palco de uma pancadaria protagonizada por mulheres, que por motivos desconhecidos, trocaram tapas, socos e puxões de cabelo na tarde de domongo, 03, em um local de banho popular conhecido como “Piracolino”, localizado as marges da BR-364, saída para Porto Velho, em Vilhena.

Como mostram as imagens, as duas mulheres não economizaram nas agressões e rolam na grama dando um “show” de desinteligência para adultos e crianças que frequentam o local.

A reportagem do Extra de Rondônia não conseguiu confirmar o motivo da desinteligência entre as mulheres e no vídeo registrado por populares é possível ouvir a voz de uma criança implorando para que a mãe pare com a briga, que foi apartada por populares com muita dificuldade.