Na manhã desta segunda-feira, 4, os vereadores se reuniram para mais um encontro das comissões onde são analisados projetos e pautas que serão deliberados na sessão ordinária da Câmara que inicia às 9h desta terça-feira, 5, em Vilhena.

Entre os assuntos, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB), tal como ele explicou ao Extra de Rondônia, identificou indícios de corrupção na gestão do prefeito Eduardo Japonês (PV) mostrando relatórios e gráficos de abastecimento de combustível, peças e serviços, na Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

O parlamentar convidou representantes da pasta para explicar os questionamentos, inclusive com a presença do titular, Marcelo “Boca”, que também ocupa a titularidade da Secretaria Municipal de Obras (Semosp).

Para Pagani, os dados publicados no site do Portal da Transparência revelam irregularidades nos abastecimentos de máquinas nos seguintes períodos: em 2020 até 29 de setembro, e 2021 até 29 de setembro. As informações divulgadas nos mesmos períodos não batem, identificando facilmente a exorbitante diferença de consumo no último ano. “Foram serviços executados nas mesmas condições. Em algum momento da história, o consumo de combustível está errado. Está faltando gestão na pasta”, observou.

A equipe da Agricultura presente na reunião tentou explicar os questionamentos, mas os parlamentares decidiram que o caso será encaminha do Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) para melhor análise e investigação. “Chamei o secretário e servidores da pasta que explicar e contrapor as informações, dando direito e espaço para que se manifestem. Contudo, a Casa de Leis tem que fazer seu papel e se preocupar em fazer uma fiscalização verdadeira. É o nosso papel”, disse Pagani.

Inclusive, na reunião, servidores revelaram que agricultores pagaram em 2020 por serviços que ainda não foram executados e responsabilizaram gestões anteriores da pasta. “É uma questão que não está batendo e tem que ser investigado”, disse o presidente do Legislativo, Ronildo Macedo (PSDB). Já o vereador Pedrinho Sanches (Avante) disse que Pagani fez seu papel e que, aparentemente, “já um fumo muito grande na Agricultura que tem que ser analisado pelo MP e TCE”.

No final da reunião, o diretor legislativo da Casa de Leis, Salles Júnior, disse que o ato pode caracterizar dano ao erário com a responsabilização do gestor por serviços que não foram executados.

O OUTRO LADO

Presente na reunião, Marcelo “Boca” disse ao Extra de Rondônia que “não existe nenhuma irregularidade ou ‘fumo’ na Agricultura. Cada cartão está registrado, contendo a inscrição e o CPF de cada servidor responsável pelo abastecimento”.

Célio Batista, ex-vereador, mas que agora é Assessor Executivo na prefeitura, disse ao site que “não existe nenhum tipo de desvio de combustível e é só inversão de números, que chegam ao cálculo equilibrado de consumo das contas de 2020 e 2021”.

>>> VEJA, ABAIXO, UM TRECHO DA DENÚNCIA DO VEREADOR:

