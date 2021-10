Na manhã desta terça-feira, 5, teve início ao julgamento de Valmir Pereira Alves, acusado de assassinar, a facadas, a ex-companheira, no município de Cacoal. O crime ocorreu no dia 8 de janeiro de 2019.

De acordo com as informações colhidas pelo Extra de Rondônia, a vítima, identificada como Aline dos Santos, na época com 26 anos, foi assassinada com três facadas na casa onde residia, no bairro Santo Antônio.

A motivação do crime seria um pedido de separação que Valmir não aceitava. Isso gerou uma discussão que resultou na morte da vítima.

Após o crime, o suspeito fugiu do local levando a filha, que presenciou toda a situação. No dia do ocorrido, Valmir confessou aos familiares que havia assassinado a esposa. Dias depois, ele se apresentou à polícia e confessou o homicídio às autoridades competentes.

Antes do julgamento, Valmir aguardava o desenrolar do caso em liberdade. O julgamento acabou no período da tarde, com Valmir sendo condenado a 12 anos de prisão, com a pena cumprida inicialmente em regime fechado. Ele ainda poderá recorrer da decisão.