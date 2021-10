O município de Colorado recebeu 28 novas máquinas de costura por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel (PV).

A solicitação para a aquisição do equipamento que irá atender programas abraçados pela Secretaria de Assistência Social do município foi feita ao parlamentar pela vereadora Marlucia de Almeida.

Conforme o deputado, as máquinas chegam para qualificar os moradores que se dispõem a trabalhar com a costura. “As antigas máquinas já não estavam atendendo às pessoas que buscavam diariamente à secretaria para fazerem o curso de corte e costura. Agora, com as novas máquinas, a realidade será outra”, destacou Goebel.

Ainda de acordo com o deputado, a aquisição das máquinas de costura é um ganho importante para o município, visto que, motivará a geração de emprego e renda no âmbito municipal.