No final da tarde de segunda-feira, 04, um jovem, que trabalha como entregador para um supermercado, teve o capacete furtado no estabelecimento no centro da cidade de Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, a vítima chegou ao local, tirou o capacete e colocou ao lado da caixa de entrega. Minutos depois, um homem entrou no local e perguntou para algumas pessoas sobre o capacete e, vendo que o proprietário não apareceu, realizou o furto.

Imagens de segurança flagraram o momento em que o autor do crime sai do estabelecimento com o capacete no braço. A vítima, ao procurar o objeto e não encontrar, solicitou da gerência as imagens do sistema de segurança que mostram a ação.

Depois, na saída do supermercado, a vítima teve informações de populares sobre as características do suspeito. Após averiguações, ele conseguiu identificar que o capacete foi deixado num bar.

Após recuperar o objeto, o dono do objeto informou que o capacete foi dado como moeda de troca num corote de pinga. Mediante ao ocorrido, o jovem entregador foi até a Delegacia de Polícia e fez o registro da ocorrência.

>>> VEJA A AÇÃO DO AUTOR DI CRIME NO VÍDEO ABAIXO:

https://