A Câmara de Cacoal decidiu homenagear Adailton Fúria (PSD), através de uma mensagem, pela passagem do Dia do Prefeito, que se comemora nesta quarta-feira, 6.

O texto, publicado no site oficial do Poder Legislativo, explica que a homenagem é “singela”.

Com a foto do prefeito discursando na tribuna da Casa de Leis no dia da posse, em 1º de janeiro deste ano, a homenagem frisa que “Hoje é o Dia de homenagear quem verdadeiramente trabalha por melhorias, que luta pelos direitos do povo e de sua cidade. Parabéns, Prefeito!” (confira AQUI).

A homenagem, certamente, é sinal de respeito à maior autoridade política do município. Contudo, o termo “verdadeiramente trabalha por melhorias” , dá a entender que a Câmara ignora o momento delicado em que “fervem” acusações contra Fúria por suposto ato de improbidade administrativa no caso dos “rejeitos de asfalto”, assunto que gera polêmica no município com direito a denúncia formalizada no Ministério Público e na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, de autoria do vereador Paulo Henrique (PTB).

Dois vereadores ouvidos pelo Extra de Rondônia avaliaram a frase da homenagem como “falta de bom senso”. A mensagem de “carinho” que a Câmara de Vereadores reflete pelo chefe do Poder Executivo Municipal também dá espaço a confirmar críticas de que o parlamento seria um “puxadinho” da prefeitura.

O professor Francisco Xavier Gomes, em recente coluna opinativa publicada no site “O Estado de Rondônia”, abordou o caso com o título “Cacoal: os vereadores, o puxadinho e os jagunços”, ao comentar a possível submissão da maioria dos parlamentares com relação à polêmica dos “rejeitos de asfalto” na propriedade de Fúria.

“Esta semana, mais uma vez, o plenário da Casa Obediana foi palco de um festival de baboseiras protagonizadas por vereadores sem nenhum preparo para a vereança e dispostos a praticar a bajulação em baixíssimo nível”, disse um trecho da coluna escrita pelo educador.

Ele continuou seu raciocínio, afirmando que “a Câmara Municipal de Cacoal precisa, com urgência, descobrir quais são suas atribuições. Essa postura de bajular o prefeito e bajular todos os secretários municipais não é compatível com uma Casa de Leis que tenha o mínimo de amor próprio. É curioso o esforço que muitos vereadores fazem para dizer que a Casa de Leis não é um puxadinho da prefeitura. Com certeza, não é mesmo! Era puxadinho nos primeiros meses de mandato. Agora, existem vários vereadores que atuam como jagunços da prefeitura. As características de puxadinho ficaram no passado” (leia a coluna na íntegra AQUI).