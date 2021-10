Um morador do setor 19, de Vilhena entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para repassar a situação da praça de esportes do bairro, que se encontra com a estrutura insuficiente para a prática de atividades físicas.

Segundo o morador Wellyton Júnior, grande é a vontade dos moradores em praticar esportes nas quadra de área, porém, devido a iluminação estar danificada e as condições do solo não serem mais adequados, isso impossibilita o lazer da população.

Exercendo seu direito como eleitor de cobrar a manutenção dos espaços públicos, Wellyton afirmou já ter ouvido promessas da secretaria de esportes, de que reparos seriam realizados no local, mas nada aconteceu.

Em posse das informações, a reportagem do site entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da prefeitura e foi informada de que a solicitação do morador foi repassada para a secretaria de esportes e que esta confirmou a realização de reparos, não somente na praça do Setor 19, como nas demais de todo o município.

Ainda segundo a assessoria, há um projeto em andamento para a instalação de luzes de LED em todas as quadras de esportes públicas do município, que deve ser entregue já no mês de novembro.

Mas por enquanto, a secretaria de obras irá até o local e realizará a manutenção dos refletores já existentes para o uso da população até que sejam substituídos definitivamente.

Já com relação à insuficiência de areia, a secretaria de esportes irá providenciar com urgência, pelo menos um carga para que a população possa dispor do ambiente o mais rápido possível.

Porém, a secretaria solicitou por parte da população, o cuidado aos locais de lazer, pois a fiscalização dos usuários e o bom uso é que garantem a duração do bem público.

Portanto, caso alguém veja vândalos depredando as praças, acionem a Polícia Militar para que estes sejam responsabilizados e quando fizerem uso, o façam com consciência.