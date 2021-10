No início da noite de terça-feira, 05, uma motocicleta Honda CG Titan de cor preta, que havia sido furtada na frente da casa de um policial penal, no bairro 5° Bec, na manhã do dia 18 de setembro, foi recuperada pela Polícia Militar.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um jovem pilotava o referido veículo pelo bairro Embratelzinho e ao avistar a guarnição, jogou a motocicleta ao solo e saiu correndo em disparada, mas acabou sendo detido.

Questionado sobre o motivo que o levou a dispensar o veículo daquela maneira, o jovem confessou saber que ela era produto de furto e que havia sido deixada em sua casa por um amigo.

O jovem relatou ainda, que após deixar a motocicleta na casa dele, esse tal amigo retornou e pediu para que ele a levasse para outro esconderijo, exatamente o que fazia no momento em que se deparou com a guarnição.

Em acompanhamento ao suspeito até a casa dele, situada no bairro Alto Alegre, os militares fizeram contato com sua avó, que afirmou ter dito ao neto para não se envolver com pessoas de má índole e pediu para falar com ele a sós.

Ao se afastar com o neto, a mulher o surrou com uma vara, porém, os militares tiveram que interferir para evitar que o jovem sofresse mais lesões.

Já na casa do suposto amigo, que teria levado o veículo furtado até ele, os militares não localizaram ninguém e o jovem foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil, juntamente com a motocicleta para o registro do caso.