Empenhado nas demandas voltadas ao desenvolvimento de Rondônia, o deputado Chiquinho da Emater (PSB), na oportunidade pleiteou ainda este ano junto ao poder executivo estadual, ações respectivas a limpeza e a recuperação de vias urbanas já autorizadas pelo Governo para beneficiar os Distritos de Nova Dimensão e Jacinópolis, em Nova Mamoré.

De acordo com o parlamentar, considerando o período chuvoso do inverno amazônico, que impossibilitou a realização da manutenção das vias devido à dificuldade do acesso a região, que as referidas ações de limpeza e recuperação das ruas serão retomadas nesse período de estiagem.

A execução dessa demanda ocorrerá através de um termo de cooperação firmado entre o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes- DER, juntamente com a Prefeitura de Nova Mamoré, em cumprimento a indicação de Chiquinho da Emater.

O deputado agradeceu o Governador e a sua equipe pelo atendimento ao seu pedido e informou que também havia solicitado as mesmas ações ao Distrito de Palmeiras, no qual já havia sido atendido em resposta por meio de ofício.

O parlamentar também destacou que Nova Mamoré reúne inúmeras famílias, que fomentam a agricultura e a pecuária rondoniense e que sua população precisa de boas condições de acesso.

“Equipes e maquinários serão destinados a região e através da realização dos serviços de manutenção das vias será possível melhorar a trafegabilidade, aumentando o bem estar dos usuários, evitando acidentes, além de melhorar a saúde e o escoamento da produção local, entre outros aspectos”, concluiu o deputado Chiquinho da Emater.