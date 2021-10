O ex-morador de Vilhena, Jorge André Araújo da Silva, de 29 anos, morreu na tarde de quarta-feira, 06, após não conseguir fazer uma curva com carreta que conduzia, próximo ao município de Dianópolis, no Estado do Tocantins.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia junto á colegas de profissão do caminhoneiro, Jorge conduzia uma carga de soja, quando perdeu o controle da carreta em uma curva, já conhecida pelo altos números de acidentes graves e acabou tombando na via, ficando preso entre as ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local, situado a cerca de 18 km da área urbana, nada mais podia ser feito.