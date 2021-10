Na tarde de quinta-feira, 07, a moradora de Vilhena Simone de Oliveira da Silva procurou a reportagem do Extra de Rondônia pedindo ajuda para localizar a filha, o genro e o neto de apenas 6 meses de idade, que tinham desaparecido há mais de um mês, após se mudarem para Porto Velho.

Além da divulgação das imagens de Gabrielly Oliveira Gomes da Silva, de 18 anos, do marido Alexandre e do bebê, a reportagem do site também entrou em contato com profissionais da imprensa da capital e solicitou o compartilhamento da reportagem, a fim de por fim à angústia de Simone.

Já por volta das 13h desta sexta-feira, 08, a dona de casa entrou em contato novamente com o site afirmando que através da divulgação, duas pessoas que moram em Porto Velho entraram em contato com ela afirmado terem visto o casal vendendo balas próximo a um supermercado local.

Questionada sobre o que havia acontecido para a filha deixar de dar notícias, Simone relatou ainda não saber, pois uma mulher, que afirmou ter brincado com seu neto ainda hoje, iria levar o aparelho celular dela para Gabrielly poder lhe contar o que de fato aconteceu.

“O importante é que eles estão bem e agradeço muito ao Extra de Rondônia que possui uma grande visibilidade e me permitiu sair dessa angústia. Deus abençoe a todos, pois só uma mãe sabe o que é não ter notícias de um filho e de um neto” desabafou Simone.