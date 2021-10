Após explicação do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) acerca da responsabilidade pela recuperação da ponte sobre o rio Contra, na Linha 101, estrada de acesso ao distrito de União Bandeirantes, o deputado federal Léo Moraes, que vinha cobrando do governo estadual uma providência desde o dia em que foi ateado fogo na ponte, agora voltou-se para a prefeitura.

Em comunicado enviado a veículos de comunicação, o DER fez esclarecimentos quanto a responsabilidade pela manutenção, recuperação e melhorias na linha 101.

Em princípio, o DER explica que o decreto 22.474, de 2017, que regulamenta e define a malha viária estadual, não inclui a linha 101. É, portanto, de responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho. Contudo, recentemente foi feito um termo de Cooperação, ainda vigente, entre DER e Prefeitura, pelo qual o DER assumiu e executou o compromisso de recuperar a linha 101.

Por meio dessa cooperação, serviços de recuperação da estrada foram executados, deixando a estrada trafegável, incluindo a limpeza de todas as ruas do distrito. O DER afirma ter cumprido com todos os quesitos determinados no termo.

Logo após a conclusão das obras, a ponte sobre o Rio Contra foi incendiada, hipoteticamente por moradores. No comunicado à imprensa, a diretoria do DER afirma que tão logo tomou ciência, entrou em contado com a prefeitura, se dispondo a ajudá-la. Entretanto, “até o momento, não houve resposta oficial”. Por fim, o DER informa que o Governo de Rondônia está realizando estudos para possível estadualização da 101.

Para o deputado Léo Moraes, esse jogo de empurra só beneficia quem não quer cumprir com sua obrigação e trabalhar pela população. Impedidos de trafegar pelo local, moradores são obrigados a percorrer um trecho alternativo que aumenta em cerca de 70 quilômetros a distância do distrito até a BR-364.

Com forte ligação com a população de União Bandeirantes, o deputado Léo Moraes disse que vai continuar cobrando até que alguém da Prefeitura resolva de mexer e se sensibilize com a situação que os moradores da localidade estão passando.