A campanha “Nossa Gente Sem Fome” realizada pela Associação Cooperar e Sicoob Credisul, nos meses de maio, junho e julho deste ano, arrecadou 58 toneladas de alimentos, anunciou ontem as duas instituições, após a entrega das últimas unidades de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social nas 32 cidades de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas, onde a cooperativa de crédito possui agência.

As doações de valores para compra dos alimentos eram feitas através de PIX e transferências bancárias. A cada R$ 1 doado o Sicoob Credisul doou mais R$1. A campanha conseguiu angariar R$ 157,7 mil e com o aporte do mesmo valor depositado pela cooperativa, a campanha arrecadou o total de R$ 315,4 mil.

Com os valores destinados foram compradas 3.896 cestas básicas. O total por região foi de: Porto Velho e localidades 1.644; Cone Sul 855; Rio Branco (AC) 125; e Mato Grosso 1.272 cestas básicas. As cestas foram entregues a organizações filantrópicas das cidades, ao todo 99 instituições, que por sua vez fizeram a entrega às famílias necessitadas.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisul, afirma que a campanha “Nossa Gente Sem Fome” nasceu de forma imediata, com os números cada vez mais altos de famílias que entraram para a zona de vulnerabilidade após perderam sua renda da noite para o dia, em virtude do agravamento da pandemia.

“Resolvemos criá-la para ajudar as pessoas menos favorecidas, o que é uma característica do cooperativismo. Essa união que nós temos traz benefícios para a comunidade inteira. E o Sicoob Credisul tem isso no seu DNA. Buscamos trazer os benefícios dos nossos atos em todos os lugares em que estamos inseridos. Foi uma ação muito exitosa e isso nos motiva ainda mais”, enfatizou.

Para Vilmar Saúgo, diretor executivo da instituição, a ação “Nossa Gente Sem Fome” foi um sucesso. “Encerramos a campanha com uma arrecadação surpreendente. Foram 58 mil quilos de alimentos. Conseguimos saciar a fome de cerca de 19 mil pessoas. Quero agradecer aos cooperados do Sicoob Credisul que mais uma vez se fizeram presentes e foram solidários com as pessoas neste momento de dificuldade. A cooperativa vai seguir em frente estendendo as mãos, ajudando as pessoas, criando pontes e desenvolvendo as comunidades”, destacou o diretor.

De acordo com Alceni Luiz de Moura, diretor financeiro da Associação Cooperar, a campanha atingiu as expectativas. “Nesse momento de pandemia em que muitos perderam o emprego, a campanha veio de encontro a essa situação. Podemos dizer, sem sombras de dúvidas, que o objetivo foi alcançado. Somos gratos a todos que contribuíram fazendo com que a campanha realmente fosse um sucesso. Também devemos destacar o empenho dos colaboradores do Sicoob Credisul que não mediram esforços na arrecadação. A todos a nossa gratidão”, finalizou.