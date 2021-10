A deputada estadual Rosangela Rondônia (PDT) anunciou na sexta-feira, 8, que fará a entrega de uma escavadeira hidráulica (PC) e implementos agrícolas para o município de Primavera de Rondônia neste mês de outubro.

Rosangela informou que a escavadeira hidráulica já está no município e que o prefeito de Primavera de Rondônia, Eduardo Bertoletti a convidou para a cerimônia de entrega, mas como está no cumprimento de quarentena devido ter contraído Covid-19, a entrega será feita no fina do mês.

“Estou bem graças a Deus, só com uma leve dor de cabeça, mas estou seguindo os protocolos com a quarentena”, disse a deputada.

A escavadeira hidráulica foi adquirida através de uma emenda parlamentar no valor de R$650 mil, destinada pela deputada Rosangela Donadon.

A PC hidráulica vai atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária(SEMAP) e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos(SEMOSP), melhorando os serviços prestados à população tanto na área rural quanto urbana do município.

“Será um prazer fazer a entrega da PC hidráulica e contribuir com o desenvolvimento de Primavera de Rondônia e agradeço ao prefeito Eduardo Bertoletti pela parceria. Este é mais um compromisso que foi atendido”, finalizou a parlamentar.