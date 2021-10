Sensível às necessidades do povo de Buritis, na última quarta-feira, 6, no pátio do Centro Político Administrativo de Porto Velho (CPA), o deputado estadual Eyder Brasil fez a entrega de um veículo para o Hospital Regional do município. O carro para a unidade hospitalar da cidade foi solicitado pelo secretário de saúde de Buritis, José Roberto Oliveira.

“O deputado fez uma visita ao município no início do semestre, fizemos o pedido e hoje está sendo entregue, agradeço a parceria e agilidade, estamos juntos deputado”, frisou José Roberto. Também participou da entrega o secretário-adjunto de saúde do Estado, Nélio de Souza.

“O deputado Eyder é parceiro da saúde de Rondônia, em nome do Coronel Marcos Rocha a gente agradece o apoio e o empenho em proporcionar esse veículo para o Hospital de Buritis”, reforçou Nélio de Souza.

De acordo com o parlamentar a nova aquisição, provinda de emenda parlamentar de seu gabinete no valor de R$53 mil, irá atender as demandas administrativas do hospital e toda a população.