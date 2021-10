Seis mil pessoas participaram no último domingo, 3, do 6º Sicoob Saúde, passeio ciclístico pelo “Dia Mundial do Coração”. O evento é realizado pelo Sicoob Credisul, cooperativa de crédito com sede em Vilhena/RO, desde 2014. A sexta edição do passeio aconteceu simultaneamente em 30 cidades com agências da cooperativa, em Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

Na capital Cuiabá/MT, o evento contou com a parceria do Sicoob Central Rondon e reuniu mais de 300 inscritos. Na capital Porto Velho o passeio foi realizado pela primeira vez e teve uma grande adesão com a inscrição de mais de 400 pessoas. Já Vilhena foi a cidade com maior número e inscritos, contando com mais de 700 participantes.

As inscrições foram gratuitas e realizadas antecipadamente no site www.sicoobsaude.com onde todos conseguiam visualizar o ponto de concentração e o trajeto do passeio de cada cidade. Os primeiros a chegar ao local de partida ganharam uma camiseta personalizada com filtro UV. O evento contou ainda com sorteios de brindes e acessórios, além de 130 bicicletas, considerando todas as cidades onde o passeio ocorreu.

O objetivo do “Sicoob Saúde” é incentivar a prática de exercícios físicos e conscientizar a população a respeito dos problemas cardiovasculares. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença cardiovascular e por ano, 400 mil morrem em decorrência dessas enfermidades, o que corresponde a 30% de todas as mortes no Brasil, números que podem estar sendo agravados pela pandemia da Covid-19.

A prática de atividades físicas regulares e a redução do estresse, associadas ao controle do colesterol elevado promovido por uma alimentação saudável, tendem a reduzir em 80% a possibilidade de óbitos.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisul, explicou que o “Sicoob Saúde” é mais um evento que a cooperativa realiza em benefício das comunidades onde está presente.

“Nesta edição tivemos recorde de participações. Já se tornou um evento tradicional, onde não vão apenas o ‘pessoal do pedal’ que é a galera mais profissional, mas famílias inteiras. Tudo para conscientizar as pessoas da importância do condicionamento físico e do cuidado com o coração”, disse.

