O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Governo do Estado de Rondônia, pedindo a realização de vistoria técnica no ginásio de esportes Dirceu Campagnoli no município, em Cerejeiras, com intuito de realizar a reforma da rede elétrica do local.

De acordo com o parlamentar, o local encontra-se abandonado e há um bom tempo não passa por reformas, o que leva a rede elétrica a apresentar mal funcionamento, trazendo riscos à população que utiliza o local para a prática de atividades físicas.

Ainda de acordo com Luizinho Goebel, o ginásio é um espaço multiuso e após a reforma da rede elétrica, também poderá ser utilizado para outros eventos que atendam a todos os moradores da região.

“Há necessidade de o ginásio de esportes ser reformado urgentemente. Mas, antes de tudo, é necessário que seja feita uma vistoria técnica para que se analise a rede elétrica do espaço esportivo. A nossa solicitação busca exatamente isso, que o governo de Rondônia disponibilize profissionais para verificar as instalações do ginásio que é utilizado pela população”, enfatizou o deputado.