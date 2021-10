No início da noite de quinta-feira, 7, uma mulher foi vítima de um assalto no bairro Novo Horizonte, em Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, a vítima trafegava pela Av. Rio de Janeiro em uma bicicleta, onde carregava uma bolsa com documentos pessoais, cartões do banco e um celular na cestinha, quando, em dado momento, um suspeito passou ao lado dela numa motocicleta Biz, de cor preta e arrancou a bolsa da cesta fugindo do local.

No momento, a vítima pensou ser apenas uma brincadeira de alguém conhecido, porém, como a pessoa não retornou, percebeu que teria sido vítima de um assalto.

A vítima da situação então procurou à delegacia onde fez o registro a ocorrência e efetivos da Polícia Militar deram início às investigações sobre o fato.

A mulher, após chegar em casa, recebeu a visita de uma pessoa que havia encontrado uma bolsa. A localização do endereço aconteceu devido um talão de energia está entre os pertences. Imediatamente, a bolsa e os documentos pessoais foram restituídos a mulher. A única coisa que não foi localizado era justamente o aparelho celular.