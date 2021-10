Na tarde deste domingo, 10, uma viatura da Polícia Militar capotou após colidir violentamente com um veículo Mercedes, no cruzamento das avenidas T-15 e Aracaju, em Ji-Paraná.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição seguia pela T-15, quando colidiu com o carro de passeio e acabou capotando.

Os dois militares que estavam na viatura ficaram feridos e precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas não corem risco de morte.

A frente do veículo Mercedes ficou totalmente destruída.

A reportagem do site não conseguiu confirmar se os militares realizavam alguma perseguição no momento do acidente.