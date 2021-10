Por volta das 08h desta segunda-feira, 11, uma mulher identificada Lucilene Costa, foi assassinada a tiros quando chegava para trabalhar no prédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), localizada na rua Jordânia, em Cerejeiras.

As primeiras informações levantadas pela reportagem do extra de Rondônia no local do crime, dão conta que ao chegar no trabalho, a mulher foi surpreendida por um atirador, que se aproximou em uma motocicleta modelo Lander, de cor preta.

Após executar a vítima, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado e colegadas de trabalho acionaram a Polícia Militar, que se encontra no local apurando o caso.

Ainda segundo informações preliminares, Lucilene é viúva de Flavio Gomes dos Santos, de 56 anos, mais conhecido por “Flavão Boiadeiro”, que foi assassinado a tiros na manhã ddo dia 24 de maio deste ano, quando saiu de casa para comprar cigarro numa lanchonete no centro do município. (Relembre AQUI)

Até o momento não há informações se as execuções têm alguma ligação e a reportagem do site segue apurando o caso.